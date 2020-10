Barcelona a pus ochii pe un jucator din Serie A! Unul dintre colegii lui Stefan Radu, aproape sa ajunga pe Camp Nou, alaturi de Messi 

Barcelona continua sa aiba probleme in zona centrala a apararii si cauta sa transfere un fotbalist care sa le faca concuerenta lui Pique si Lenglet.

S-a vorbit foarte mult in perioada de transferuri recent incheiata de eforturile pe care oficialii echipei de pe Camp Nou le-au facut pentru a-l transfera pe Eric Garcia de la Manchester City.

In cele din urma nu s-a concretizat acest transfer din cauza problemelor financiare pe care le are echipa blaugrana. Se pare insa ca in vizorul conducerii Barcei a intrat un alt fundas central.

Este vorba despre colegul lui Radu Stefan de la Lazio, brazilianul Luis Felipe. In varsta de 23 de ani, Felipe a impresionat in sezonul trecut la echipa antrenata de Simone Inzaghi, cand a fost unul dintre stalpii apararii in sezonul in care Lazio s-a luptat pentru titlu pana in ultimele etape.

Dupa cum noteaza jurnalistii de la Calciomercato, preluat de cei de la Mundo Deportivo, conducerea lui Lazio ar fi dispusa sa renunte la fotbalistul care mai are contract cu echipa din capitala Italiei pana in 2022 in schimbul sumei de 30 de milioane de euro.

In conditiile in care Samuel Umtiti este mai mult accidentat, Gerard Pique si Clement Lenglet sunt singurele solutii viabile pe care Ronald Koeman le are in centrul defensivei. Cei doi tocmai si-au prelungit intelegerile cu Barca pana in 2024, respectiv 2026.

Luis Felipe a fost cumparat de Lazio in 2016 de la Ituano din Brazilia in schimbul sumei de 750.000 de euro si a fost imprumutat in sezonul 2016-2017 la echipa de Sere B, Salernitana.