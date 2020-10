Barcelona a hotarat ce se va intampla cu Griezmann in urmatoarea perioada de mercato! Decizie de ULTIMA ORA a catalanilor

Antoine Griezmann are un inceput de sezon dificil pe Camp Nou, negasindu-si locul in echipa lui Ronaldo Koeman.

Francezul isi doreste sa joace in 'El Clasico', sambata, de la ora 17:00, insa el trebuie sa-l convinga pe antrenor ca merita sa fie folosit.

Griezmann trece printr-un proces complicat de adaptare si nu a reusit inca sa-si scoata in evidenta calitatile fotbalistice, motiv pentru care s-a vehiculat ideea intoarcerii lui la Atletico Madrid, acolo unde a reusit evolutii remarcabile.

Potrivit jurnalistilor de la ziarul L'Equipe, desi nu i se dau multe sanse, catalanii nu vor sa scape de Griezmann. Francezul nu va fi pus pe lista de plecari in urmatoarea perioada de mercato din iarna.

Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, a declarat inca din vara ca atacantul francez este netransferabil, pozitie pe care o mentine in continuare, desi el nu a fost integralist in nicio partida din acest sezon, fiind rezerva in primul meci din grupele Champions League, contra celor de la Ferencvaros.