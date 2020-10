Anuntul de la MIEZUL NOPTII! 4 vedete si-au PRELUNGIT contractele cu Barcelona in ziua meciului cu Ferencvaros! Au acceptat o scadere masiva a salariului

Barca a ajuns la un acord cu 4 dintre fotbalistii sai in privinta reducerii contractelor pentru o perioada limitata.

Clubul se confrunta cu probleme financiare serioase din cauza pandemiei, asa ca presedintele Bartomeu a incercat sa caute solutii pentru a taia din costuri. Desi le-a propus tuturor fotbalistilor sa-si diminueze veniturile temporar, urmand sa incaseze banii in urma unei prelungiri contractuale, Bartomeu n-a avut noroc decat cu Ter Stegen, De Jong, Lenglet si Pique.

Toti au acceptat sa-si reduca incasarile cu 30%. Contractele le-au fost prelungite tuturor, astfel ca isi vor incasa banii pana la ultimul cent. Astfel, De Jong si-a extins acordul cu Barca pana in 2026, la fel ca Lenglet, in timp ce Ter Stegen va ma ramane la Barcelona macar pana in 2025, iar Pique, unul dintre veteranii lotului, pana in 2023.

Catalanii au facut anuntul chiar dupa victoria cu Ferencvaros (5-1), din debutul noului sezon de Champions League.