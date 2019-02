BARCELONA - REAL MADRID | FOTO Echipamentul REFUZAT ferm de Barcelona: "Cum sa jucam in asa ceva?"

Barcelona a refuzat o propunere de echipament alb pentru sezonul 2020/2021!

Barcelona a schimbat echipamente de culori diferite in ultimii ani, insa exista o culoare in care Messi nu s-ar imbraca niciodata: cea alba!

Catalanii au respins ferm propunerea sponsorului de echipament alb cu o crucea Sfantului Gheorghe cu rosu pentru sezonul 2020/2021, scrie Mundo Deportivo. Inspiratia a venit chiar de pe stema Barcelonei, unde exista crucea rosie pe fundal alb. Ar fi fost echipamentul pentru deplasare de peste doua sezoane, insa acesta nu a primit acceptul conducerii Barcelonei.

Nu e prima data cand se propune un echipament alb catre Barcelona. Sponsorul din 1992 a realizat unul asemanator, iar alegerea a starnit controverse aprinse. Niciun fan al Barcei nu vrea sa vada echipa imbracata la fel ca marea rivala - Real Madrid!

In plus, crucea Sfantului Gheorghe este privita cu reticenta in anumite tari din motive religioase. Nationala Angliei, care poarta des crucea Sf. Gheorghe pe echipament a primit critici din partea unor tari majoritar musulmane.