Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro

După ce a impresionat în stagiunea actuală, conducerea catalanilor s-a decis să facă demersurile necesare pentru a-l achiziționa pe Rashford de la Manchester United, informează Transfer News Live citând Sport.

Marcus Rashford (28 de ani) va fi transferat definitiv de către Barcelona la Manchester United, la finalul sezonului curent.

Clauza de transfer se ridică la 30 de milioane de euro, o sumă totuși solicitantă pentru campioana Spaniei în contextul problemelor financiare cu care se confruntă clubul în continuare.

Rashford, unul dintre favoriții lui Hansi Flick

Banii sunt, de altfel, principalul motiv pentru care lucrurile se mișcă greu în privința lui Rashford, iar mutarea nu a fost încă oficializată. Atacantul de bandă s-a integrat rapid în angrenajul lui Hansi Flick.

Antrenorul german este mulțumit de polivalența lui Rashford, de randamentul său și mai ales de faptul că nu are obiecții atunci când începe partidele în calitate de rezervă. Rashford este o extremă stânga, capabilă să evolueze și în flacul drept, și ca atacant central.