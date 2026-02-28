Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro

Alexandru Hațieganu
Barcelona a luat o decizie extrem de importantă în contextul problemelor financiare cu care se confruntă clubul. 

Marcus Rashford, Manchester United, la liga, Barcelona, Premier League
Marcus Rashford (28 de ani) va fi transferat definitiv de către Barcelona la Manchester United, la finalul sezonului curent. 

Barcelona s-a hotărât în privința lui Marcus Rashford

După ce a impresionat în stagiunea actuală, conducerea catalanilor s-a decis să facă demersurile necesare pentru a-l achiziționa pe Rashford de la Manchester United, informează Transfer News Live citând Sport.

Clauza de transfer se ridică la 30 de milioane de euro, o sumă totuși solicitantă pentru campioana Spaniei în contextul problemelor financiare cu care se confruntă clubul în continuare.

Rashford, unul dintre favoriții lui Hansi Flick 

Banii sunt, de altfel, principalul motiv pentru care lucrurile se mișcă greu în privința lui Rashford, iar mutarea nu a fost încă oficializată. Atacantul de bandă s-a integrat rapid în angrenajul lui Hansi Flick. 

Antrenorul german este mulțumit de polivalența lui Rashford, de randamentul său și mai ales de faptul că nu are obiecții atunci când începe partidele în calitate de rezervă. Rashford este o extremă stânga, capabilă să evolueze și în flacul drept, și ca atacant central.

  • 34 de meciuri, 10 de goluri și 13 pase decisive a adunat Marcus Rashford la Barcelona.
  • 40 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt. 
