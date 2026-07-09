Gabi Mureșan, primarul comunei Apold, a murit înecat într-un lac din Mureș, în noaptea de miercuri spre joi. Echipele de salvare au încercat să îl resusciteze pe fostul internațional român, însă în zadar.

Mesajul transmis de UEFA după ce Gabi Mureșan a decedat la 44 de ani

Pe lângă fostele cluburi la care a evoluat, foștii colegi sau alte insituții politice, și UEFA a postat un mesaj de condoleanțe la câteva ore după decesul lui Gabi Mureșan.

"Suntem profund întristați, alături de întreaga comunitate a fotbalului european, de dispariția fostului internațional român Gabriel Mureșan, la vârsta de 44 de ani.

Mureșan a adunat nouă selecții la echipa națională a României și a purtat banderola de căpitan la CFR Cluj, alături de care a câștigat trei titluri de campion în cei șase ani de succes petrecuți la club. De asemenea, a evoluat în UEFA Champions League.

Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au cunoscut", a transmis UEFA.

Gabi Mureșan a strâns 28 de meciuri în competițiile organizate de UEFA, inclusiv 13 în grupele Champions League, fază în care a ajuns de trei ori cu CFR Cluj.

Mureșan a fost pe teren la marile victorii obținute de CFR Cluj în perioada 2008-2012 din Champions League: 2-1 contra lui AS Roma, 2-1 împotriva lui Basel, 2-0 și 3-1 contra celor de la Braga și 1-0 împotriva lui Manchester United.