Gabi Mureșan, primarul comunei Apold, a murit înecat într-un lac din Mureș, în noaptea de miercuri spre joi. Echipele de salvare au încercat să îl resusciteze pe fostul internațional român, însă în zadar.
Mesajul transmis de UEFA după ce Gabi Mureșan a decedat la 44 de ani
Pe lângă fostele cluburi la care a evoluat, foștii colegi sau alte insituții politice, și UEFA a postat un mesaj de condoleanțe la câteva ore după decesul lui Gabi Mureșan.
"Suntem profund întristați, alături de întreaga comunitate a fotbalului european, de dispariția fostului internațional român Gabriel Mureșan, la vârsta de 44 de ani.
Mureșan a adunat nouă selecții la echipa națională a României și a purtat banderola de căpitan la CFR Cluj, alături de care a câștigat trei titluri de campion în cei șase ani de succes petrecuți la club. De asemenea, a evoluat în UEFA Champions League.
Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au cunoscut", a transmis UEFA.
Gabi Mureșan a strâns 28 de meciuri în competițiile organizate de UEFA, inclusiv 13 în grupele Champions League, fază în care a ajuns de trei ori cu CFR Cluj.
Mureșan a fost pe teren la marile victorii obținute de CFR Cluj în perioada 2008-2012 din Champions League: 2-1 contra lui AS Roma, 2-1 împotriva lui Basel, 2-0 și 3-1 contra celor de la Braga și 1-0 împotriva lui Manchester United.
IPJ Mureș: „Bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență”
„BĂRBAT DE 44 DE ANI, DECEDAT DUPĂ CE A INTRAT ÎNTR-UN LAC
La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață.
La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureș.
În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat la spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat.
A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia”, se arată în comunicatul de presă emis de către IPJ Mureș.
Cine a fost fotbalistul Gabi Mureșan
Mijlocaș defensiv cu un traseu sinuos la început, între ligile inferioare și munca în străinătate, Mureșan a fost remarcat de Ioan Ovidiu Sabău cu prilejul unui meci amical și transferat în 2004 la Gaz Metan Mediaș, de unde a ajuns apoi la Gloria Bistrița, tot cu Sabău antrenor.
Cea mai fructuoasă parte a carierei sale a fost cea de la CFR Cluj, din 2007 până în 2013: trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), meci de meci titular în grupele Champions League, inclusiv în victoria istorică, 2-1 cu AS Roma pe „Stadio Olimpico”, trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010).
A mai jucat apoi la Tom Tomsk în Rusia și la ASA Târgu Mureș, cu care a mai câștigat o Supercupă a României (2015) și de unde s-a retras în 2017.
Din septembrie 2020, Gabriel Mureșan era primarul PNL al comunei Apold din județul Mureș, localitatea în care și-a petrecut copilăria.