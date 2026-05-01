Barcelona a revenit pe „Camp Nou” pe 7 noiembrie 2025, când a susținut un antrenament cu public. Astfel, a inaugurat redeschiderea arenei care a fost un șantier din vara anului 2023.
Camp Nou prinde contur! Barcelona intră într-o nouă etapă a lucrărilor
Barcelona a început lucrările pentru ultima etapă a renovării stadionului „Camp Nou”.
Elevii lui Hansi Flick s-au bucurat de uralele publicului în timp ce au efectuat o ședință de pregătire, iar fanii au fost prezenți la redeschiderea stadionului „Camp Nou”.
Catalanii au jucat prima partidă oficială pe „Camp Nou” împotriva lui Athletic Bilbao, în data de 22 noiembrie 2025, și au făcut spectacol: 4-0 în fața uneia dintre echipele de tradiție din La Liga. Aproximativ 45.000 de fani au fost prezenți în tribune, ulterior capacitatea crescând la 62.000 la începutul acestui an.
Barcelona a început lucrările pentru montarea noului acoperiș de pe „Camp Nou"
Catalanii au început să monteze grinzile metalice care vor susține noul acoperiș al arenei care după finalizarea lucrărilor de renovarea va avea o capacitate de 105.000 de locuri.
Montarea acoperișului va avea loc la finalul sezonului viitor, 2026/2027 și va dura patru luni. Astfel că, Barcelona nu va putea juca în stagiunea viitoare pe „Camp Nou” și, cel mai probabil, va începe stagiunea 2027-2028 pe „Estadi Olimpic Lluis Companys”, unde a mai jucat în trecut.
