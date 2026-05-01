Robert Ilyes, antrenorul echipei Csikszereda, a vorbit despre modul în care a învins-o pe FCSB, vineri seară. Fostul mijlocaș de la FC Brașov și Rapid susține că a ciucanii au speculat erorile defensive ale campioanei, la fazele fixe.

”M-am lăsat de fotbalul profesionist în Liga a IV-a, acum să bați campioana… Este o satisfacție. Mă bucur pentru clubul nostru și comunitatea noastră.

Au avut 14-15 cornere, am stat foarte bine, am închis poarta, pot să spun. Poate și meritul colegului meu, că el citește adversarul și ce scheme facem.

Lucrăm fazele fixe. Am profitat de slăbiciunea lor, adică defensiva în fazele fixe. Am văzut asta și ne-am antrenat două zile la fazele fixe.

(n.r. de barajul pentru Conference League) Asta depinde de meciul de la Arad. Dacă reușim să câștigăm, e bine, dar Botoșaniul are meci acum și momentan e departe”, a declarat Robert Ilyeș.

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka (Bloj 90), Palmeş, Csuros, Trif – S. Veres – Anderson Ceara, B. Vegh (Dusinszki 80), Bodo (Bota 90), Loeper (Szalay 65) – Eppel (Dolny 80). ANTRENOR: Robert Ilyeş

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo (Lixandru 71) – Cisotti (Mamadou Thiam 71), Olaru, Oct. Popescu – Miculescu (Al. Stoian 86). ANTRENOR: Lucian Filip

Cartonaşe galbene: Anderson Ceara 37, Csuros 41, Szalay 66 / Radunovic 37

Arbitri: Rareş Vidican – Alexandru Cerei, Ioan Corb

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Andrei Chivulete