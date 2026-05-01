Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB: "Dacă nu vine Charalambous, mă supăr și poate îl iau pe el"

Gigi Becali a susținut că Universitatea Craiova nu mai poate să piardă titlul de campioană în sezonul curent.

Chiar dacă a transmis încă o dată că nu urmărește meciurile din play-off, Becali nu a ezitat să dea un „verdict” cu privire la lupta pentru supremația din primul eșalon.

Patronul celor de la FCSB a apreciat că nu există o echipă capabilă să întoarcă situația din clasament favorabilă Universității Craiova.

„Nu urmăresc play-off-ul, dar clasamentul îl comentez cu MM. Stau să mă uit eu la Craiova, Dinamo sau Rapid? Sunt nebun? Îmi pare bine că m-am uitat la PSG cu Bayern. Mi-a zis MM că nu știu ce pierd dacă nu mă uit, că e ceva frumos, spectacol. Am dat și eu drumul și am stat până la final.

Titlul eu cred că îl va lua Craiova. Ei nu au patru finale, au doar trei. Dacă vor câștiga trei meciuri, sunt campioni. În plus, și ceilalți se mai pot încurca. Nu cred că mai poate pierde campionatul Craiova.

Nu e vreo altă echipă atât de puternică să poată asta. Sunt doar 'U' Cluj și CFR care urmăresc. CFR parcă are mai multă putere, dar trebuie să îi bată în meciul direct și Craiova să mai piardă un meci”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la Digi Sport.

Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, Universitatea Craiova este lider cu 42 de puncte, urmată de „U” Cluj (39), CFR Cluj (37), Dinamo (34), Rapid (32) și FC Argeș (30).