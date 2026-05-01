Nu contează, Gigi 'boxează'! A pierdut cu Csikszereda, dar și-a făcut echipa pentru barajul de Europa. Cine sunt punctele fixe

Echipa Csikszereda a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană FCSB, în etapa a a şaptea din play-out-ul Superligii.

Imediat după meciul de la Miercurea Ciuc, Gigi Becali a vorbit despre echipa sa și a remarcat mai mulți jucători, fotbaliști pe care se bazează.

Gigi Becali, după Csikszereda - FCSB 1-0

ECHIPA PENTRU BARAJ în opinia lui Becali: "Joao Paulo mi-a plăcut foarte mult - joacă numai în față. El a fost schimbat ca să vedem cu cine poate fi schimbat. Data viitoare, va intra Baba Alhassan în locul lui. Noi trebuie să vedem ce soluții avem. E un trial ca noi să putem pregăti acel meci cu Rapid sau Dinamo, cine va fi. Joao Paulo e punct fix la mijloc.

El și Tănase! Bine, dacă vine Bîrligea, se schimbă situația - o să fie greu de ales între Cisotti și Octavian Popescu. Pe David Miculescu nu ai cum să-l scoți - nu e extraordinar de fin sau driblangiu, dar e puternic, câștigă dueluri și nu te poți lipsi de el în meciuri importante", a declarat Becali la Prima TV.