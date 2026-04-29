Cristi Chivu (45 de ani) este foarte aproape de un sezon istoric cu Inter Milano. În primul său an pe banca clubului de pe ”Meazza”, românul este aproape de a face eventul, performanță pe care ”nerazzurrii” nu au mai reușit-o din 2010, de pe vremea lui Jose Mourinho.

Dacă titlul pare că ar fi doar o formalitate, Inter se concentrează și pe finala Coppa Italia, pe care o va disputa pe 13 mai, cu Lazio, pe Stadio Olimpico, într-un meci care poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

Victor Pițurcă îi vede un viitor strălucit lui Cristi Chivu

Victor Pițurcă este convins că sezonul următor va aduce noi trofee în CV-ul lui Cristi Chivu și crede că, dacă acesta ar bifa doi ani fantastici la cel mai înalt nivel, cluburile mari se vor bate pentru semnătura sa.

”Are o experiență extraordinară ca jucător, a câștigat și Liga Campionilor. Dacă va confirma și în al doilea an, și sunt sigur că va reuși, deja va intra în elita marilor antrenori care sunt doriți de toate cluburile mari. Când spun cluburile mari, mă refer la Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus, PSG și așa mai departe.

Mă bucur pentru el, foarte mult, e și un băiat cu un caracter solid și sper să ne reprezinte în continuare la fel cum a făcut-o în anul acesta. Eu doresc să rămână la Inter cât mai mult, e foarte important. Dacă va mai rămâne acolo câțiva ani, va fi fantastic pentru el.

El mai are de antrenat la cluburi și sper să aibă în CV-ul lui și alte echipe mari, cum este Inter. Mă gândesc la Real Madrid, la Barcelona... cluburile mari din Europa”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.