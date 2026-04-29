EXCLUSIV Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”

Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, este convins că unul dintre foștii săi elevi poate reprezenta o adevărată lovitură de imagine în fotbalul românesc.

Cristi Chivu (45 de ani) este foarte aproape de un sezon istoric cu Inter Milano. În primul său an pe banca clubului de pe ”Meazza”, românul este aproape de a face eventul, performanță pe care ”nerazzurrii” nu au mai reușit-o din 2010, de pe vremea lui Jose Mourinho.

Dacă titlul pare că ar fi doar o formalitate, Inter se concentrează și pe finala Coppa Italia, pe care o va disputa pe 13 mai, cu Lazio, pe Stadio Olimpico, într-un meci care poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

Victor Pițurcă îi vede un viitor strălucit lui Cristi Chivu

Victor Pițurcă este convins că sezonul următor va aduce noi trofee în CV-ul lui Cristi Chivu și crede că, dacă acesta ar bifa doi ani fantastici la cel mai înalt nivel, cluburile mari se vor bate pentru semnătura sa.

”Are o experiență extraordinară ca jucător, a câștigat și Liga Campionilor. Dacă va confirma și în al doilea an, și sunt sigur că va reuși, deja va intra în elita marilor antrenori care sunt doriți de toate cluburile mari. Când spun cluburile mari, mă refer la Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus, PSG și așa mai departe. 

Mă bucur pentru el, foarte mult, e și un băiat cu un caracter solid și sper să ne reprezinte în continuare la fel cum a făcut-o în anul acesta. Eu doresc să rămână la Inter cât mai mult, e foarte important. Dacă va mai rămâne acolo câțiva ani, va fi fantastic pentru el.

El mai are de antrenat la cluburi și sper să aibă în CV-ul lui și alte echipe mari, cum este Inter. Mă gândesc la Real Madrid, la Barcelona... cluburile mari din Europa”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Până atunci, Chivu ar putea semna un nou contract cu Inter Milano, valabil până în 2029, dar și cu un salariu mai mare, de 3,5 milioane de euro pe an, cu un milion de euro în plus față de suma pe care românul o câștigă în prezent la echipa sa.

Chivu și-a încheiat cariera de fotbalist în 2014 la Inter Milano, alături de care a câștigat trei titluri, dar și trofeul UEFA Champions League. Tot acolo și-a început și cariera de antrenor, la academia clubului, unde a trecut pe la toate grupele de juniori.

Programul lui Inter în acest final de sezon:

Echipa lui Cristi Chivu poate sărbători câștigarea titlului încă de etape viitoare, dacă învinge Parma. Apoi va urma o ”dublă” cu Lazio, în campionat și Coppa Italia.

  • Duminică, 3 mai, ora 21:45: Inter - Parma (Serie A, etapa 35)
  • Sâmbătă, 9 mai, ora 19:00: Lazio - Inter (Serie A, etapa 36)
  • Miercuri, 13 mai, ora 22:00: Lazio - Inter (finala Cupei Italiei, LIVE pe VOYO)
  • 16/17 mai: Inter - Verona (Serie A, etapa 37)
  • 24 mai: Bologna - Inter (Serie A, etapa 38)

Publicitate
