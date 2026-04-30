Barcelona ar putea da lovitura: peste 90 de milioane de euro

Echipa lui Hansi Flick se află la 11 puncte de Real Madrid și mai are nevoie de șase puncte în următoarele cinci partide pentru a-și asigura matematic titlul în Spania.

Catalanii au aproape asigurat titlul în La Liga și deja se gândesc la mutările pentru sezonul viitor.

Cluburile din Arabia Saudită vor încerca din nou să îl transfere pe Raphinha, după ce nu a avut succes la finalul sezonului 2023-2024.

Mundo Deportivo a dezvăluit că Al-Hilal este pregătită să îi trimită o ofertă de peste 90 de milioane de euro Barcelonei și un salariu „regesc” pentru Raphinha, pentru a convinge cele două părți.

Presa catalană crede însă că Barcelona nu va renunța la starul brazilian, chiar dacă oferta din Arabia Saudită va fi una atractivă din punct de vedere financiar.

„Până acum, Raphinha s-a arătat pe deplin atașat de Barcelona, iar clubul nu are nicio intenție să-l vândă, ci mai degrabă să consolideze aripa stângă fie prin păstrarea lui Marcus Rashford, fie prin transferul unei alte extreme”, scrie sursa citată anterior.

Brazilianul care mai are contract cu Barcelona pană în 2028 a înscris 19 goluri și a oferit 9 assist-uri în 31 de partide jucate în tricoul Barcelonei în acest sezon.

80 de milioane de euro este cota lui Raphinha, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.