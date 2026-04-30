Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei

Catalanii au aproape asigurat titlul în La Liga și deja se gândesc la mutările pentru sezonul viitor.
Echipa lui Hansi Flick se află la 11 puncte de Real Madrid și mai are nevoie de șase puncte în următoarele cinci partide pentru a-și asigura matematic titlul în Spania.
Barcelona transferă de la PSG
Catalanii iau în considerarea varianta de a-l aduce pe Goncalo Ramos, în cazul în care transferul lui Julian Alvarez eșuează.
Conform Transfer News Live, Barcelona ar putea plăti 30 de milioane de euro în schimbul atacantului de la PSG, care a fost mai mult o soluție de avarie pentru gruparea franceză.
Goncalo Ramos are 12 goluri și două pase decisive în 41 de meciuri jucate în acest sezon pentru PSG.
Portughezul a fost adus de la Benfica în schimbul a 65 de milioane de euro în ianuarie 2024 și este cotat în acest moment la 35 de milioane de euro, conform Transfermarkt.com.