GALERIE FOTO Se anunță nebunie la Barcelona în vară: catalanii transferă de la Manchester City, Chelsea și AC Milan

Barcelona vrea să se întărească în această vară.

Catalanii au fost dezamăgiți după eliminarea din „sferturile” Champions League după dubla cu Atletico Madrid și vor să îi lotul lui Hansi Flick.

Barcelona își setează deja prioritățile pentru perioada de transferuri din vară, iar pe lista echipei blaugrana se află jucători de la cele mai importante echipe din Europa.

Barcelona, cu ochii pe jucători consacrați 

Bernardo Silva, care va rămâne liber de contract în această vară după despărțirea de Manchester City, este o variantă discutată intens în interiorul clubului din Spania, conform Mundo Deportivo.

Fotbalistul de 31 de ani a mai fost dorit în trecut de formația blaugrana, dar transferul său nu s-a concretizat.

Pe lângă fotbalistul portughez, Barcelona îi mai are în vedere pe Rafael Leao și pe Pedro Neto, pentru poziția de bandă stânga.

Sursa menționată mai sus scrie că Hansi Flick nu este un fan al jucătorului de la AC Milan pentru că nu este activ pe partea defensivă, iar presingul susținut este un capitol important din tactica lui antrenorului german.

Rămâne de văzut pe cine va aduce în această vară echipa catalană, dar este cert că vor exista schimbări importante în lotul Barcelonei.

Echipa antrenată de Hansi Flick se află pe primul loc în La Liga, la șase puncte de Real Madrid, ocupanta locului secund.

Barcelona va juca miercuri, de la ora 22:30, meciul cu Celta Vigo din runda 32 de La Liga.

