Barcelona l-a transferat pe „noul Lamine Yamal”

FC Barcelona a anunţat, vineri, transferul lui Jesse Bisiwu până în 2031, de la Club Brugge, unde a jucat doar cu echipa de rezervă.

Transferul jucătorului belgian de 18 ani ar urma să fie în jur de 8,5 milioane de euro, potrivit presei locale.

Bruges a adăugat şi un procent de 20% la revânzare în cazul unui câştig de capital la un posibil transfer viitor.

„FC Barcelona l-a transferat pe Jesse Bisiwu. Barcelona adaugă viteză, dribling și forță ofensivă prin transferul tânărului belgian, care a semnat un contract valabil până în 2031.

FC Barcelona și Club Brugge au ajuns la un acord pentru transferul lui Jesse Bisiwu. Fotbalistul belgian a semnat cu gruparea catalană până la 30 iunie 2031.

Jucătorul va fi prezentat oficial în perioada următoare, la sediul clubului.

Prin această mutare, Barcelona își asigură serviciile unui jucător de mare perspectivă, remarcat pentru forța fizică, viteza în alergare și abilitatea în duelurile unu la unu.

Născut în Belgia, la 22 ianuarie 2008, într-o familie de origine ghaneză, Bisiwu a reprezentat constant naționala Belgiei la toate nivelurile de juniori.

Numele său a intrat în atenția publicului în 2025, cu ocazia Campionatului European Under 17. Deși Belgia a fost eliminată în semifinale, noul jucător al Barcelonei a fost inclus în echipa ideală a turneului.

La nivel de club, Bisiwu și-a început formarea la OH Leuven, unde a evoluat între 2014 și 2020, iar în ultimii șase ani a făcut parte din academia lui Club Brugge. În ultimele două sezoane a evoluat în UEFA Youth League, unde a bifat 14 meciuri și a înscris trei goluri.

Din 2023, pe când avea doar 15 ani, Bisiwu a început să joace și pentru Club NXT, echipa secundă a lui Club Brugge, alături de care a adunat 36 de meciuri în liga a doua din Belgia.

Experiența acumulată împotriva unor adversari mai experimentați a contribuit la dezvoltarea și maturizarea sa ca fotbalist.

Acum, la 18 ani, Jesse Bisiwu face un pas important în carieră prin transferul la FC Barcelona, unde va încerca să calce pe urmele lui Thomas Vermaelen și Fernand Goyvaerts, singurii belgieni care au evoluat până acum pentru prima echipă a clubului catalan”, a transmis Barcelona, pe site-ul oficial.

Bisiwu este a treia achiziţie pentru campioana en-titre a Spaniei, care şi-a întărit deja atacul odată cu venirea englezului Anthony Gordon, pentru 80 de milioane de euro de la Newcastle, şi a germanului Karim Adeyemi, pentru 22 de milioane de euro, care a jucat pentru Borussia Dortmund.

Belgianul şi-a făcut un nume la Campionatul European U17 din 2025, unde a fost inclus în lotul turneului. Jucătorul, născut în 2008, a debutat în a doua divizie a Belgiei la doar 15 ani, scrie News.ro.

Jesse Bisiwu nu a debutat încă în fotbalul mare și ar urma să fie înregistrat la echipa a doua a Barcelonei.

800.000 de euro este cota extremei stânga belgiene, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.