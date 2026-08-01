Zilele trecute, Zinedine Zidane a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Franţei, în urma Cupei Mondiale 2026, întrecere la care ”Cocoșii Galici” au bifat o clasare pe locul 4, pierzând finala mică în fața Angliei.

Zinedine Zidane, selecționerul Franței

Nume de legendă pentru naționala Franței, campion mondial cu ”Les Bleus” în 1998 ca fotbalist, el i-a luat locul unui fost coechipier, Didier Deschamps, care era selecţioner din 2012, şi şi-a încheiat, așadar, mandatul odată cu clasarea pe locul al patrulea la Cupa Mondială 2026, după titlul mondial cucerit în 2018 şi finala din 2022.

”Am privilegiul, marea onoare și, de asemenea, emoția de a vă anunța că Zidane va fi următorul antrenor al echipei naționale a Franței pentru următorii 4 ani, care va acoperi calificările pentru Liga Națiunilor, Euro 2028 și Cupa Mondială din 2030.

Acest contract va intra în vigoare la 1 august. El își va prezenta staff-ul la începutul lunii septembrie”, a anunțat Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal.

Kylian Mbappe, mesaj pentru Zinedine Zidane după ce a preluat Franța

Recent, a venit și o reacție a lui Kylian Mbappe, care a postat un mesaj scurt după venirea lui Zinedine Zidane în poziția de selecționer al naționalei Franței:

”Bine ai venit acasă!” Aceasta a fost reacția starului ”Cocoșilor Galici”, pe care Zidane va miza, cu siguranță, foarte mult de acum, mai ales că acesta evoluează pentru clubul la care Zidane a evoluat și pe care l-a antrenat.

Zinedine Zidane și Kylian Mbappe, ”legați” și prin Real Madrid

Altfel, Zinedine Zidane a antrenat-o numai pe Real Madrid în carieră, în două mandate diferite: 04.01.2016 - 30.06.2018 și 11.03.2019 - 30.06.2021. Cel mai mare succes l-a înregistrat în prima perioadă, când a câștigat consecutiv trei Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor.

Pe plan intern a cucerit La Liga și Supercupa Spaniei, performanțe pe care le-a repetat și în al doilea mandat