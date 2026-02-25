În tur, madrilenii s-au impus cu 1-0, dar meciul a fost umbrit de un scandal de racism. Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni că a făcut o remarcă rasistă la adresa sa, iar Francois Letexier a activat protocolul UEFA anti-rasism.

Gianluca Prestianni: ”Nici măcar nu mai încearcă să se ascundă cu Real Madrid!”

În urma incidentului, Prestianni a primit o suspendare provizorie de o etapă, însă sancțiunea ar putea ajunge la zece etape în cazul în care fotbalistul de la Benfica va fi găsit vinovat.

Între timp, Benfica a făcut apel la UEFA, astfel încât Prestianni să poată juca în returul de pe Santiago Bernabeu, însă forul continental a respins solicitarea.

În urma deciziei UEFA, Prestianni a avut o reacție acidă la adresa lui Real Madrid, dar și la adresa forului european, care nu a decis nicio sancțiune împotriva lui Federico Valverde, care l-a lovit cu pumnul pe Samuel Dahl în primul meci.

”Poți să lovești cu pumnul pe cineva când nu joci mingea și nu se dă nicio sancțiune, dar poți să pedepsești pe cineva fără dovezi. Nici măcar nu mai încearcă să se ascundă cu Real Madrid. Sunt o rușine”, a scris Gianluca Prestianni pe Instagram.