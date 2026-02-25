Hakan Calhanoglu a reluat miercuri antrenamentele cu Inter, oferindu-i o variantă în plus antrenorului Cristi Chivu pentru duelul cu Genoa.

Formația milaneză încearcă să lase în urmă dubla înfrângere cu Bodo/Glimt. Atenția echipei se îndreaptă acum exclusiv pe campionat și pe cursa pentru cel de-al 21-lea trofeu de campioană, următorul obstacol fiind duelul cu Genoa, programat sâmbătă seară, pe „Giuseppe Meazza”, de la ora 21:45.

Hakan Calhanoglu s-a pregătit cu echipa

Mijlocașul turc a depășit oboseala musculară de la nivelul adductorului drept, care l-a ținut departe de gazon la meciul din Liga Campionilor. Acesta s-a antrenat alături de colegii săi în ședința de pregătire de miercuri. Dacă va continua să se antreneze fără să simtă dureri, jucătorul va putea fi convocat pentru confruntarea din weekend.

Lautaro Martinez rămâne indisponibil. În prezent, singurul fotbalist pe care tehnicianul român nu se poate baza este Lautaro Martinez. Leziunea musculară pe care a suferit-o îl va ține în afara terenului până după pauza dedicată echipelor naționale din luna martie. Revenirea atacantului este estimată abia pentru finalul sezonului.