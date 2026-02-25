GALERIE FOTO Vedetele din WTA, „ostatice” în hotel. Un temut lider de cartel fost ucis, în săptămâna turneului important din Mexic

Vedetele din WTA, „ostatice” în hotel. Un temut lider de cartel fost ucis, în săptămâna turneului important din Mexic Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul WTA 500 de la Merida, desfășurat sub condiții de presiune extraordinară, în 2026.

Turneul WTA 500 de la Merida se desfășoară în 2026 sub imediatele efecte ale asasinării liderului de cartel de droguri, poreclit El Mencho - Nemesio Oseguera Cervantes - de către forțele de apărare ale Mexicului.

Într-un scenariu care amintește de viața mult mai faimosului „rege al cocainei,” Pablo Escobar, mai mulți membri ai cartelului au răspuns cu violență în mai multe state ale țării, recurgând la incendiere de autovehicule, blocade rutiere și schimburi de focuri de armă cu forțele de ordine.

Număr 7 WTA, italianca Jasmine Paolini participă în turneul-problemă din Mexic

Mai multe orașe mexicane au fost afectate de infracțiunile și crimele anarhice, iar una dintre aceste localități este tocmai Merida, orașul-gazdă al turneului WTA 500.

Un fizioterapeut al echipei Australiei de Cupa Davis a informat, de la fața locului, că, în contextul primejdios, organizatorii le-au sfătuit pe toate persoanele implicate în turneul de tenis să nu părăsească incinta hotelului în care au fost cazați, atunci când nu este necesar, notează The Sydney Morning Herald, sursă citată de Express.

Donna Vekic, eliminată la Merida de Cristina Bucșa, spanioloaica născută la Chișinău

La competiția WTA 500 din Merida a participat inclusiv vicecampioana olimpică, Donna Vekic, eliminată de Cristina Bucșa, spanioloaica născută la Chișinău.

Emma Navarro (20 WTA), Marie Bouzkova (34 WTA), Ann Li (39 WTA) și Katie Boulter (69 WTA) se numără printre cele mai cunoscute sportive care iau parte la întrecerea din Mexic.

