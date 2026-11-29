În vârstă de 18 ani , extrema stângă belgiană, născută la Louvain, este vizată de un împrumut, la numai jumătate de an de la venire . În acest sezon a jucat doar pentru echipa a doua a catalanilor, în opt meciuri, și a bifat o pasă decisivă.

Barcelona pregătește campania de transferuri din iarnă, iar recent au început să apară, în presa din Spania, primele mișcări de trupe pe care le dorește gruparea catalană. Printre mutări se numără și plecări, iar în calcul este luat, la capitolul despărțiti, și Jesse Bisiwu.

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Barcelona îl va împrumuta pe Jesse Bisiwu. Rangers, posibila viitoare destinație

În vară, transferul jucătorului belgian de 18 ani a fost de 8,5 milioane de euro. A fost adus de la Brugge, iar aceasta a adăugat şi un procent de 20 la sută la revânzare în cazul unui câştig de capital la un posibil transfer viitor.

Belgianul şi-a făcut un nume la Campionatul European U17 din 2025, unde a fost inclus în lotul turneului. Acum, 8 milioane de euro este cota extremei stânga belgiene, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com, care este vizată de un împrumut în Scoția, la Rangers.

Barcelona vrea să îl trimită acolo să joace, iar o eventuală clauză de transfer definitiv pentru Rangers este exclusă!

Cine e Jesse Bisiwu, tânărul în care Barcelona își pune speranța

Născut în Belgia, la 22 ianuarie 2008, într-o familie de origine ghaneză, Bisiwu a reprezentat constant naționala Belgiei la toate nivelurile de juniori.

Numele său a intrat în atenția publicului în 2025, cu ocazia Campionatului European Under 17. Deși Belgia a fost eliminată în semifinale, noul jucător al Barcelonei a fost inclus în echipa ideală a turneului.

La nivel de club, Bisiwu și-a început formarea la OH Leuven, unde a evoluat între 2014 și 2020, iar în ultimii șase ani făcuse parte din academia lui Club Brugge. În ultimele două sezoane, până să facă pasul la Barcelona, a evoluat în UEFA Youth League, unde a bifat 14 meciuri și a înscris trei goluri.

Jesse Bisiwu a impresionat la echipa secundă a celor de la Brugge

Din 2023, pe când avea doar 15 ani, Bisiwu a început să joace și pentru Club NXT, echipa secundă a lui Club Brugge, alături de care a adunat 36 de meciuri în liga a doua din Belgia.

Experiența acumulată împotriva unor adversari mai experimentați a contribuit la dezvoltarea și maturizarea sa ca fotbalist.

Apoi, la 18 ani, Jesse Bisiwu a făcut un pas important în carieră prin transferul la FC Barcelona, unde încearcă să calce pe urmele lui Thomas Vermaelen și Fernand Goyvaerts, singurii belgieni care au evoluat până acum pentru prima echipă a clubului catalan.