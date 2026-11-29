Jurnalistul a remarcat că formația pregătită de Florin Maxim se bazează în mare măsură pe nucleul de jucători cu care a evoluat în eșalonul secund și cu toate acestea a reușit să ajungă pe loc de play-off, luând fața unor echipe mult mai bine titrate, precum FCSB.

„Aș remarca faptul că echipa aceasta se află pe loc de play-off jucând cu mulți fotbaliști pe care i-a folosit în Liga 2, adică echipa nu este radical modificată, sunt mulți jucători pe care Maxim i-a avut în Liga 2 și care joacă și acum și fac performanță în prima ligă.

Adică nu trebuie: «Băi, Meme, hai să dăm milioane, milioane» și noi suntem pe 8, pe 9. Uite o echipă care nu are astfel de disponibilități, care vine cu mulți jucători din Liga 2 și care face performanță. Mai contează și cine antrenează, și cine face lotul și așa mai departe”, a spus Mihai Mironică, la VOYO SPORT LIVE.