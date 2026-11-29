SCM Politehnica Timișoara s-a calificat fără emoții în optimile de finală ale competiției de handbal masculin EHF European Cup, după ce a învins formația muntenegreană RK Lovcen Cetinje cu scorul de 33-29 (18-17), sâmbătă seara, în Sala 'Constantin Jude', în manșa secundă a turului al treilea.

Poli se impusese și în prima manșă, chiar mai clar, cu 36-30.

Deși nu a reușit să se desprindă pe tabelă decât în ultimul sfert de oră al partidei de pe teren propriu, Poli a condus aproape tot meciul.

Poli Timișoara s-a calificat în optimile EHF European Cup!

Pentru bănățeni au înscris Paolo Kraljevic 10 goluri, Theodoros Boskos 5, Răzvan Trif 5, Kristoffer Gjelsvik 5, Lukasz Rogulski 3, Valentino Ravnic 2, Alexandru Andrei 1, Antonio Ljubic 1, Mihai Proca 1.

Claudiu Ionuț Pal a avut 14 intervenții (35%), Bernardo Jorge Vasconcelos Sousa a apărat două șuturi (100%), iar Anton Terehov un șut (33,33%).

Golurile oaspeților au fost reușite de Vladimir Stankovic 7, Vucko Mrvovic 7, Luka Vujovic 5, Miodrag Stanojevic 4, Aleksa Knezevic 4, Vuk Mrvaljevic 2.

Zarija Lutovac a avut 8 intervenții (23,53%), iar Predrag Mijatovic a avut 6 intervenții (46,15%).

În optimile de finală s-a calificat și Potaissa Turda, după 31-32 și 33-27 cu formația norvegiană Runar Sandefjord.

AGERPRES