Barcelona a REFUZAT oferta de sute de milioane de euro pentru Ansu Fati! Suma de care catalanii nici nu au vrut sa auda pentru 'pustiul-minune'

Ansu Fati (17 ani) este unul dintre cei mai promitatori jucatori promovati la echipa mare a Barcelonei.

Tanarul fotbalist care a doborat deja recorduri in primul sau an in fotbalul mare este pariul Barcelonei de viitor. Oficialii clubului il vad ca pe urmatorul star al Barcelonei, motiv pentru care au refuzat sub orice forma ideea de a-l vinde.

Mai mult decat atat, desi au avut oferte mari in vara pentru atacantul de 17 ani, catalanii nu au luat in calcul in niciun moment plecarea pustiului. Chiar in urma cu cateva zile, agentul jucatorului, Jorge Mendes a mers la club cu o oferta de 150 de milioane de euro pentru Ansu Fati, anunta cotidianul Marca.

Barcelona a refuzat sa primeasca detalii despre oferta si sa inceapa negocierile, singurul obiectiv al lor in ceea ce il priveste pe Fati fiind sa il pastreze la club.

Numele lui Fati a fost asociat cu echipe puternice din Premier League. Manchester United, Manchester City, Liverpool si Chelsea sunt doar cateva dintre cluburile care s-au interesat de tanarul jucator al Barcelonei.

Recent, Barcelona l-a inscris pe Ansu ca jucator la prima echipa, aratand astfel ca are incredere in talentul pustiului. Mai mult decat atat, clauza de reziliere a lui Fati a crescut de la 170 de milioane, cat a fost stabilit in luna decembrie 2019, pana la 400 de milioane de euro.