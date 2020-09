Iau bani de la Barcelona pentru Man?! Transferul de ultima ora dupa care Becali poate da lovitura ISTORICA la FCSB! Anunt de ultima ora pe Camp Nou

Clubul care l-a dorit insistent pe Dennis Man este la un pas sa vanda un jucator important si poate face o noua oferta pentru atacantul FCSB-ului.

Norwich a fost clubul care si-a manifestat cel mai tare interesul pentru transferul lui Dennis Man, englezii venind inclusiv la Bucuresti pentru a negocia cu Gigi Becali.

Suma oferita atunci de echipa din Championship a fost considerata prea mica de FCSB, care solicita aproximativ 15 milioane de euro, iar transferul nu s-a mai realizat.

Norwich nu a renuntat la interesul lui Man si a fost tentata sa mai faca o oferta pentru internationalul roman.

Englezii sunt pe cale sa straga suma necesara, fiind la un pas sa il vanda pe Max Aarons (20 de ani) la BARCELONA!

Potrivit sport.es, Norwich vrea sa il imprumute pe Aarons la Barcelona, cu obligatie pentru catalani de a achita in vara viitoare aproximativ 22 de milioane de euro, plus inca 11 bonusuri.

In cazul in care mutarea se realizeaza, englezii ar putea intra din nou in cursa pentru transferul lui Dennis Man.

Ronald Koeman il cunoaste pe Aarons din Premier League, cei doi intalnindu-se direct la un meci din 2017, cand Koeman era antrenorul lui Everton.

Aarons debuta atunci pentru echipa mare a lui Norwich, iar Koeman l-a laudat la finalul partidei, spunand ca este impresionat de potentialul tanarului fundas.

In sezonul trecut, Aarons a jucat 36 de meciuri in Premier League pentru Norwich, mai multe decat orice alt fundas lateral din ligile europene. Principalele sale calitati sunt viteza si driblingul.

Aarons este fundas dreapta si are o cota de piata de 20 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Barça pacta con @maxaarons2 cinco años de contrato. Falta acuerdo con @NorwichCityFC Ultima oferta del #FCB el viernes: cesión sin obligación. Norwich lo cede pero con obligación y facilidad de pago (£20+10) Están lejos. Jugador sueña con ficharhttps://t.co/fAJUlY0Qof — Guillem Balague (@GuillemBalague) September 22, 2020