Barcelona i-a gasit deja inlocuitor lui Suarez?! Cine este atacantul de 34 de ani care ii va lua locul in echipa dupa ce uruguayanul a semnat cu Atletico Madrid

Barcelona s-a orietant catre un atacant care a evoluat in 230 de meciuri in La Liga, reusind sa inscrie 82 de goluri.

Dupa ce Luis Suarez s-a inteles pentru un transfer la Atletico Madrid, clubul catalan a trebuit sa se reorienteze rapid pentru a-i acoperi lipsa.

In aceste conditii, Barcelona se afla in cautarea unui nou atacant pentru a-si putea indeplini toate obiective din noul sezon. Jucatori precum Lautaro Martinez, Gabriel Jesus sau Memphis Depay se afla pe lista catalanilor.

Presa din Catalonia scrie insa ca Ronald Koeman are si o varianta de ultim moment in cazul in care nu se va concretiza niciun transfer dintre cele dorite de antrenorul olandez. Barcelona trebuie sa-si rezolve aceasta problema pana la 1 octombrie, data limita a transferurilor.

Cristhian Stuani (33 de ani), atacantul de la Girona ar fi varianta de rezerva a lui Koeman. Acesta ar fi o solutie de compromis, la fel cum a fost si Martin Braithwaite sezonul trecut, conform Mundo Deportivo. Uruguayanul va implini 34 de ani in luna octombrie. El a mai fost dorit pe Camp Nou si in iarna trecut, insa a ramas la Girona.

4 milioane de euro este cota de piata a lui Stuani, potrivit Transfermarkt.