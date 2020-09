Barcelona e pe modul 'low-cost'! Ce atacant doresc catalanii sa aduca in locul lui Suarez 

Conform presei din Spania, Barcelona il doreste pe Willian Jose (28 de ani) de la Real Sociedad.

Avand in vedere ca pista Lautaro Martinez a picat, iar Depay este tot mai departe de un transfer, conducerea Barcei s-a reprofilat. Willian Jose pare solutia low-cost pentru catalani, dupa cum spune publicatia SPORT, catalanii fiind gata sa ofere 30 de milioane de euro. Barcelona are nevoie de un varf, avand in vedere ca pozitia lui Griezmann e mai mult cea din spatele atacantului.

Nu ar fi de mirare daca Barca ar semna cu Willian Jose, acesta fiind foarte aproape in iarna sa semneze cu clubul catalan. Ramon Planes care este directorul tehnic al gruparii blaugrana, s-a declarat un fan brazilianului. Pentru atacant mai e interesata si Tottenham, care ii cauta dublura lui Harry Kane.

Willian Jose s-a intors la antrenamentele Sociedadului, asta dupa ce s-a vindecat de coronavirus.