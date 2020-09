E Liberec sau Barcelona?! INCREDIBIL! Cota FCSB-ului s-a prabusit inaintea duelului cu Slovan Liberec din Europa League! Nici cu Manchester City nu a avut o cota asa de mare

Din articol Cota mai mica pentru FCSB impotriva lui Manchester City

FCSB are in acest moment 13 fotbalisti infectati cu Covid-19, dupa ce Florin Tanase a fost declarat vindecat.

FCSB are mari emotii de lot inaintea partidei cu Slovan Liberec din turul 3 al Europa League. Pana in prezent doar Florin Tanase a fost declarat negativ dintre cei 9 jucatori depistati pozitiv saptamana trecuta, iar astazi alti 5 fotbalisti au fost descoperiti pozitiv.

Un total de 13 cazuri sunt in randul jucatorilor, iar casele de pariuri au scazut dramatic cota ros-albastrilor pentru o posibila victorie in partida de joi seara.

Desi joaca pe teren propriu, FCSB are o cota de 8.50 pentru a o invinge pe Slovan Liberec, in timp ce echipa din Cehia are cota de 1.35. Un rezultat de egalitate la finalul celor 90 e minute are o cota de 5.

Situatia dezastruoasa din echipa ros-albastrilor i-a determinat pe bookmakeri sa modifice cotele. Luni, cehii aveau o cota de victorie de 1.80, iar FCSB 4.15, in timp ce egalul era cotat cu 3.95.

Cota mai mica pentru FCSB impotriva lui Manchester City

In 2016, cand FCSB primea vizita lui Manchester City in playoff-ul Ligii Campionilor, ros-albastrii aveau o cota de victorie de 6.5, in timp ce City avea o cota de 1.50.