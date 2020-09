Vestea pe care Leo Messi NU VOIA sa o auda! Suarez si Barcelona au ajuns la un acord! Atacantul pleaca de pe Camp Nou, dar ar putea ramane in La Liga

Dupa ce transferul la Juventus nu s-a concretizat, Luis Suarez ar fi ajuns la o intelegere cu Atletico Madrid.

Mundo Deportivo a scris ca Suarez are un acord personal cu echipa din capitala Spaniei, iar acum Atletico Madrid trebuie sa il vanda pe Diego Costa, care este dorit de Fenerbahce. Varful Barcei insista ca gruparea blaugrana sa ii plateasca salariul pentru ultimul an de contract, lucru pe care catalanii nu ar dori sa il faca.

Diego Simeone si CEO-ul madrilenilor, Miguel Angel Gil Marin, ar fi tinut legatura permanent cu uruguayanul, iar acum ar urma sa concretizeze una dintre cele mai mari afaceri ale verii. Sezonul trecut, Suarez a reusit sa marcheze 21 de goluri, chiar daca a fost o perioada lunga de timp accidentat. Cu toate acestea, noul manager al Barcei, Ronald Koeman, i-a spus ca nu face parte din planurile sale de viitor.

Suarez s-a transferat la Barcelona de la Liverpool in 2014. In cele 83 de apartii in tricoul catalanilor, el a marcat 197 de goluri.