BARCELONA - SEVILLA 6-1 | Coutinho, cucerit de gestul lui Messi: "A aratat ce jucator mare e!"

Barcelona s-a calificat din nou in semifinalele Copa del Rey. O singura data in ultimul deceniu nu a prins aceasta faza a competitiei.

Barca a reusit "remontada" cu Sevilla - dupa 0-2 in tur, Barcelona a castigat cu 6-1 pe Camp Nou si merge in semifinalele Copa del Rey. Dupa un sezon dificil pana in acest moment, Coutinho a facut un meci mare in tricoul catalanilor! Brazilianul adus pe o suma record - 160 de milioane de euro - a reusit o dubla!

Barca a deschis scorul rapid in returul cu Sevilla, inca din minutul 13. Arbitrul a acordat penalty dupa un fault la Messi si, desi toata lumea se astepta ca tot argentinianul sa bata, Messi i-a cedat mingea lui Coutinho! Brazilianul i-a multumit dupa partida.

"Penalty-ul a venit in mod natural. Gestul lui Leo arata ca jucator mare e. Ii multumesc lui Leo ca m-a lasat sa execut, a fost bine pentru increderea intregului grup. Stiam ca pentru a intoarce rezultatul trebuie sa fim la nivel maxim de la inceput" a spus Coutinho pentru Barca TV.

Rakitic a marcat apoi pentru 2-0, pentru Philippe Coutinho sa reuseasca dubla dupa pauza. Sergi Roberto, Luis Suarez si Messi au marcat celelalte goluri ale Barcei, Arana reusind golul de onoare pentru Sevilla la scorul de 4-0.