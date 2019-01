BARCELONA - SEVILLA 6-1 | Mesajul lui Messi dupa ce Barca si-a DEMOLAT adversara in Cupa: "Am fost inteles gresit!"

Castigatoare a ultimelor 4 editii ale Cupei Spaniei, Barcelona a evitat eliminarea intr-un mod incredibil. Invinsa in urma cu o saptamana cu 2-0 de Sevilla, Barcelona a repetat la retur scorul din "remontada" cu PSG din urma cu 2 sezoane din UEFA Champions League: 6-1!

Coutinho a reusit o dubla, Messi reusind si el sa inscrie impotriva adversarei preferate - a ajuns la 33 de goluri in 35 de meciuri contra Sevillei! Messi a avut un mesaj pentru adversare dupa meci: "S-a spus ca renuntam la Cupa sau ca nu vrem sa o castigam.

Mesajul meu a fost inteles gresit: vom lupta in 3 competitii, este obligatia noastra. La Barcelona luptam pentru tot! Inainte de gol am avut cateva sanse pe care le-am ratat. Dar colegii mei au inscris si atunci cand am marcat eu, totul era deja decis" a spus Messi dupa partida.

????????Leo #Messi : "We are Barça and we would never throw away the chance to win any of the big three competitions"

