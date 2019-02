Messi e cel care da cele mai pretioase lectii la Barcelona! Dezvaluirea lui Suarez despre starul argentinian: "M-a ajutat sa vad asta"

Luis Suarez a vorbit deschis despre Lionel Messi.

Luis Suarez a vorbit despre prietenia sa cu Lionel Messi si a dezvaluit ca cel mai pretios lucru pe care l-a invatat de la atacantul argentinian.

"M-a ajutat sa vad cat de relaxat este in meciuri si inainte de ele. Eu intotdeauna am gandit ca trebuie sa fii la fel de concentrat in ziua dinaintea partidei sau cu cateva ore inaintea meciului. Asta se intampla cu mine la Liverpool, la nationala sau la cluburile precedente. Faptul ca aceasta atmosfera aici, totul intr-o maniera mai relaxata, m-a ajutat", a spus Suarez intr-un interviu pentru ziarul Sport.

Mai mult, uruguayanul Barcei a marturisit ca in vestiarul echipei catalane i se simte lipsa lui Neymar si a vorbit despre posibilitatea intoarcerii starului brazilian la Barcelona.

"E un jucator care transmitea multa fericire in vestiar. Era coechipierul mereu zambitor, ca orice brazilian. Normal ca imi lipseste. Acum el se bucura de viata la Paris, acolo unde are obiective clare, insa in fotbal nu se stie niciodata ce se poate intampla", a spus Suarez.