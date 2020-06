Ronaldo revine in Serie A dupa 3 luni | Manchester City continua lupta pentru titlu | Programul zilei din Italia, Anglia si Spania

14:27

In Serie A, in aceasta seara debuteaza etapa a 27-a. Juventus revine in primul meci oficial din campionat dupa pauza cauzata de noul coronavirus. Ronaldo &co joaca de la ora 22:45 contra echipei din Bologna, care se afla pe locul 10 in clasament.

La prima vedere, adversarul pare la indemana pentru supercampioana italiana, insa Juventus vine dupa o finala pierduta, in Cupa Italiei, in fata lui Napoli, si se confrunta cu o problema interna, jucatorii nemaiascultand de Maurizio Sarri. In plus, in meciul tur, echipa de pe Allianz Stadium a castigat la limita, scor 2-1, golurile fiind inscrise de Ronaldo si Pjanic.

Inainte de startul acestei partide, de la ora 20:30 sunt programate alte doua meciuri: Fiorentina - Brescia si Lecce - AC Milan.

In acest moment, dupa 26 de etape, Juventus este lider in Serie A, cu 63 de puncte, dar avantajul "batranei doamne" este minim. Principala contracandidata la titlu este Lazio, care are 62 de puncte, iar in lupta pentru trofeul din Serie A este si Inter, care a invins-o cu 2-1 pe Sampdoria si a acumulat 57 de puncte, completand podiumul.

Iata clasamentul integral din Italia:

In La Liga, incepe astazi etapa cu numarul 31. Runda debuteaza cu partida dintre Villareal si Sevilla, programata de la ora 20:30. Cele doua echipe sunt in partea superioara a clasamentului din La Liga si au nevoie de puncte pentru a-si asigura calificarea in cupele europene in sezonul viitor. In tur, Villareal a castigat cu 2-1, gratie golurilor marcate de Albiol si Ekambi.

Tot in aceasta seara, dar de la ora 23, se mai infrunta Leganes si Granada, gazdele ocupand penultima pozitie a clasamentului si avand nevoie disperata de puncte pentru a se salva de la retrogradare. In meciul tur,

In acest moment, dupa 30 de etape complete, lideri in Spania sunt Real Madrid si Barcelona, aflate la egalitate cu 65 de puncte.

Iata clasamentul integral din La Liga:

In Premier League, astazi se incheie cea de-a 30-a etapa, de la ora 22, cand este programata partida dintre Manchester City si Burnley. Echipa lui Pep Guardiola este obligata sa castige pentru a mai spera la titlu, cu atat mai mult cu cat duminica, in derby-ul cu Everton, Liverpool nu a reusit decat o remiza, scor 0-0.

Victoria nu ar trebui sa fie greu de obtinut pentru City, in conditiile in care in meciul tur din acest sezon trupa de pe Etihad s-a impus cu 4-1.

In acest moment, "cetatenii" sunt pe locul 2 in Premier League, cu 60 de puncte, iar Burnley se afla pe a 11-a pozitie, meciul din aceasta seara fiind primul post-pandemie pentru echipa de pe stadionul Turf Moor. De cealalta parte, Manchester City a mai jucat o partida saptamana trecuta, contra celor de la Arsenal, pe care i-au invins cu 3-0.