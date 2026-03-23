Atacantul francez, care a evoluat toată cariera în La Liga pentru echipe precum Real Sociedad, Atletico Madrid sau FC Barcelona, va schimba campionatul pe finalul carierei, fiind dorit de mai multă vreme de Orlando City, în Major League Soccer (MLS).

În cele din urmă, se pare că mutarea se va face, anunță reputatul jurnalist Fabrizio Romano. Există deja un acord verbal între jucător și clubul american, chiar dacă Griezmann ar mai avea încă un an de contract cu Atletico Madrid din vară.

Antoine Griezmann se transferă la Orlando City în vară!

Orlando City l-a dorit încă din această iarnă, dar oferta înaintată a fost, inițial, refuzată. Se pare că transferul se va face din vară, iar acum totul este rezolvat.

Astfel, va fi ultimul sezon pentru Griezmann la Atletico Madrid. Este departe de titlu în La Liga, dar în Copa del Rey va juca finala, iar în UEFA Champions League a ajuns în sferturi, acolo unde va întâlni în dublă manșă FC Barcelona.