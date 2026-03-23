NEWS ALERT Antoine Griezmann a bătut palma cu noua sa echipă și pleacă de la Atletico Madrid!

Antoine Griezmann a bătut palma cu noua sa echipă și pleacă de la Atletico Madrid! La Liga
La 35 de ani, Antoine Griezmann va pleca de la Atletico Madrid, club la care s-a întors în 2023, după o scurtă experiență la Barcelona.

Antoine GriezmannAtletico MadridOrlando City
Atacantul francez, care a evoluat toată cariera în La Liga pentru echipe precum Real Sociedad, Atletico Madrid sau FC Barcelona, va schimba campionatul pe finalul carierei, fiind dorit de mai multă vreme de Orlando City, în Major League Soccer (MLS).

În cele din urmă, se pare că mutarea se va face, anunță reputatul jurnalist Fabrizio Romano. Există deja un acord verbal între jucător și clubul american, chiar dacă Griezmann ar mai avea încă un an de contract cu Atletico Madrid din vară.

Antoine Griezmann se transferă la Orlando City în vară!

Orlando City l-a dorit încă din această iarnă, dar oferta înaintată a fost, inițial, refuzată. Se pare că transferul se va face din vară, iar acum totul este rezolvat.

Astfel, va fi ultimul sezon pentru Griezmann la Atletico Madrid. Este departe de titlu în La Liga, dar în Copa del Rey va juca finala, iar în UEFA Champions League a ajuns în sferturi, acolo unde va întâlni în dublă manșă FC Barcelona.

În 2019, atacantul francez a fost protagonistul unui transfer de senzație la Barcelona. Catalanii au plătit nu mai puțin de 120 de milioane de euro, o sumă fabuloasă, care l-a făcut pe Griezmann al doilea cel mai scump jucător din istoria clubului.

Evoluțiile sale nu au fost pe măsura așteptărilor, iar doi ani mai târziu a fost cedat la Atletico Madrid pentru o sumă care a ajuns la 32 de milioane de euro.

Cea mai bună perioadă din cariera lui Griezmann a fost la Atletico Madrid, unde a strâns 480 de meciuri și a marcat de 210 ori, cifră la care se adaugă și 95 de pase decisive, în toate competițiile.

