Atletico Madrid - FC Barcelona e sâmbătă seară, de la 22:00, și va conta pentru etapa cu numărul 30 din primul eșalon al Spaniei, La Liga. Meciul va avea loc pe ”Metropolitano”.

Hansi Flick, reverență în fața unui jucător: ”E fantastic! Dansează pe teren”

La conferința de presă premergătoare meciului, Hansi Flick, antrenorul catalanilor, l-a numit pe Diego ”Cholo” Simeone, tehnicianul adversarilor, unul dintre cei mai valoroși antrenori din lume.

Flick a vorbit și despre Antoine Griezmann, fotbalistul madrilenilor, pe care l-a descris drept un jucător fantastic.

”E mereu dificil să joci împotriva lor. Au unul dintre cei mai buni antrenori din lume. Îmi place ce văd. Au jucători foarte valoroși individual, iar Griezmann este fantastic. Pare că dansează. Au jucători grozavi și un antrenor grozav. Iar atmosfera de pe teren propriu este, de asemenea, importantă”, a spus Flick, potrivit Marca.

Griezmann, cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, a jucat pentru Barcelona în perioada 2019-2023. Catalanii l-au cumpărat de la Atletico pentru 120 de milioane și l-au vândut înapoi la Madrid pentru 22 de milioane.

