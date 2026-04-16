Cea mai importantă competiție europeană a intrat în faza decisivă, cu doar patru echipe rămase în cursa pentru trofeu. În acest context, supercomputerul companiei de analiză sportivă Opta a publicat o serie de probabilități pentru câștigarea turneului, calcule obținute în urma a 10.000 de simulări individuale.

Diferențe minime în fruntea clasamentului

Potrivit datelor extrase din sistem, Arsenal ocupă prima poziție, cu 36,7% șanse de a ridica trofeul în acest sezon. Echipa londoneză este urmată îndeaproape de Bayern Munchen, care înregistrează o probabilitate de 34,6%. Distanța redusă dintre cele două formații subliniază o cursă complet deschisă pentru primul loc.

Pe poziția a treia se află Paris Saint-Germain, cu 19,3% șanse la succesul final. Francezii rămân, totuși, un adversar dificil în etapele eliminatorii. La polul opus dintre cele patru semifinaliste se situează Atletico Madrid. Formația din Spania are 9,3% șanse să câștige trofeul, chiar dacă este recunoscută pentru forța sa în meciurile cu miză uriașă.

Procentele au fost generate pe baza formei arătate de echipe și a parcursului de până acum. Rămâne de văzut dacă aceste previziuni statistice se vor adeveri pe teren în ultimele meciuri ale competiției.