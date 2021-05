Atletico a refuzat o oferta fabuloasa pentru Joao Felix! Cat era dispus sa plateasca un club din Anglia pentru starul portughez

Manchester United si-a manifestat interesul pentru Joao Felix.

Oficialii lui Atletico Madrid au declarat in repetate randuri ca Joao Felix nu este transferabil si ca tanarul fotbalist reprezinta viitorul clubului. Conducerea madrilenilor a refuzat pana si schimbul Griezmann - Felix, propus de Barcelona, potrivit Mundo Deportivo.

Atletico a ramas ferma pe pozitii si la oferta de 136 milioane de euro din partea celor de la Manchester United, conform aceleiasi surse, refuzand o suma cu 11 milioane de euro mai mare decat cea pe care au achitat-o pe Felix cand l-au adus de la Benfica, in 2019.

Fotbalistul portughez este cel mai scump transfer din istoria lui Atletico Madrid si mai are contract cu echipa antrenata de Simeone pana in vara lui 2026. In cazul in care un club il va convinge pe Felix sa paraseasca capitala Spaniei, va trebui sa plateasca o clauza de 200 milioane de euro.

In sezonul recent incheiat, talentatul jucator a marcat 10 goluri si a oferit 6 pase decisive pentru Atletico in toate competitiile. Din luna aprilie, Diego Simeone nu l-a mai folosit titular, optand pentru o formula cu 3 atacanti: Carrasco - Suarez - Correa. Alegerea antrenorului argentinian a dat roade. Atletico Madrid a reusit sa castige La Liga in fata granzilor de la Real si Barcelona.