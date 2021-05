Astea-s imaginile momentului! :) Fetitele lui Simeone au ajuns virale dupa ce Atletico a cucerit titlul! Ce au facut in direct la TV 

Atletico Madrid a cucerit in weekend al 11-lea titlu din istorie.

Nu doar imaginile senzationale cu jucatorii care au sarbatorit in mijlocul fanilor au ajuns virale dupa victoria cu Valladolid. Fetitele antrenorului Diego Simeone au atras toate privirile in timpul unui interviu.

Duminica, in seara in care Atletico a primit trofeul de campioana a Spaniei, tehnicianul se afla in studioul improvizat pe arena Wanda Metropolitano pentru declaratii. Simeone era insotit si de fetitele sale, care au decis ca trebuie sa intervina si sa aduca un omagiu victoriei reusite de echipa pregatita de tatal lor.

Astfel, micutele, imbracate in tricouri ale clubului madrilen, au monopolizat discutia, cantand o parte din imnul lui Atletico Madrid.

Here’s Diego Simeone’s daughter very adorably belting out the Atletico Madrid anthem to start your week. ????⚪️ pic.twitter.com/nSgn5TRFfy — Mirror Football (@MirrorFootball) May 24, 2021

Imaginile au devenit virale pe internet, fanii felicitandu-l pe antrenorul argentinian pentru victoria obtinuta in La Liga, dar si pentru familia sa.