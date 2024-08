Antrenorul argentinian nu avea de gând să-l includă pe Joao Felix în planurile sale pentru sezonul competițional 2024-2025, astfel că acesta a fost nevoit să-și caute o altă echipă.

După ce s-a antrenat chiar și separat față de restul colegilor săi, Joao Felix va pleca în cele din urmă de la Atletico Madrid cu destinația Premier League, acolo unde va reveni la Chelsea.

Jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de Twitter, a anunțat transferul lui Joao Felix pe Stamford Bridge. Londonezii i-au pregătit un contract valabil până în 2030, iar în următoarele două zile este așteptat pentru a face vizita medicală și a semna cu Chelsea.

???????? João Félix back to Chelsea, here we go! Deal in place with Atlético Madrid and his agent Jorge Mendes.

Contract until June 2030 plus option for João, as travel and medical tests being booked for next 24/48h.

Gallagher-Atléti, João-Chelsea.

Exclusive story, confirmed. ???????? pic.twitter.com/OBjy7vg58V