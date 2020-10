CLASA MONDIALA! Joao Felix, MAGIC, MAGIC, MAGIC! A fost la cativa centimetri de golul anului! Ce a facut in Champions League

Portughezul lui Atletico a marcat de doua ori pentru Atletico si a intors de unul singur scorul in fata lui Salzburg. Condusa dupa 47 de minute cu 2-1, Atletico a revenit cu reusitele lui Joao Felix si s-a impus cu 3-2. Nu golurile au fost stirea serii pentru Felix. Bijuteria de 125 de milioane de euro a lui Atletico a trimis incredibil, din foarfeca, la o minge inalta in careul advers. Procedeul a fost perfect, dar mingea s-a oprit in transversala!



Joao Felix is the most unlucky player of the century. This would have been one of the best goals of the century. Kid can’t catch a break wow ???????? pic.twitter.com/R4PPSPuZYk