FABULOS! Real il transfera pe fostbalistul care a declansat un scandal monstru: era cu 3 femei in acelasi timp! Anuntul momentului la Madrid

Marca scrie ca Exequiel Palacios de la River e ca si rezolvat. Negocierile finale pentru fotbalistul de 20 de ani vor fi purtate dupa mansa secunda a finalei Copa Libertadores, programata la sfarsitul lui noiembrie. Palacios e unul dintre cei mai talentati pusti argentinieni ai ultimilor ani, dar a fost si in centrul atentiei pentru presa mondena dupa ce s-a descoperit ca avea 3 iubite in acelasi timp.



Fotbalistul era cuplat cu o fata din cartierul unde a crescut, dar a inceput relatii in paralel si cu doua modele. Cand femeile au aflat unele de celelalte, povestea incredibila a ajuns pe Instagram, iar Palacios a avut probleme cu sefii lui River pentru ca a stricat imaginea clubului!

Mijlocasul de 20 de ani are doua selectii in nationala Argentinei, ambele dupa Cupa Mondiala.



Being reported by the very reliable @jfelixdiaz at Marca that Real Madrid are very close to finalizing the signing of River Plate's young midfield star, Exequiel Palacios. Deal is expected to be closed after the Copa Libertadores final between River and Boca. Leg 2 is 24th Nov pic.twitter.com/sjkJYDGD5c