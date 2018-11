ULTIMA ORA | Inchisoare pentru presedintele lui Real Madrid! Omul care a condus clubul de pe Bernabeu, condamnat la 3 ani cu executare

Fostul presedinte al clubului Real Madrid, Lorenzo Sanz, a fost condamnat miercuri la trei ani de inchisoare pentru infractiuni fiscale de catre Curtea Provinciala din capitala Spaniei.

In varsta de 75 de ani, Sanz, care a condus clubul intre 1995 si 2000, cand a pierdut alegerile pentru un nou mandat in fata actualului presedinte Florentino Perez, a fost gasit vinovat de "ascunderea deliberata" a aproape 6 milioane de euro de autoritatile financiare spaniole in declaratiile sale fiscale din 2008 si 2009.

Sanz si sotia sa au fost, de asemenea, condamnati sa platească fiecare o amenda de 622.411 euro.