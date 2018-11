FOOTBALL LEAKS | Dezvaluire incredibila despre transferul lui Mbappe la PSG! Real Madrid, la un pas sa plateasca 214 milioane de euro pentru el

Kylian Mbappe a negociat la sange transferul de la Monaco la Paris Saint-Germain din 2017.

Documentele obtinute de Der Spiegel si analizate de Mediapart si partenerii din reteaua EIC (European Investigative Collaborations) au dezvaluite noi detalii despre transferul lui Mbappe la PSG din 2017. Agentii tanarului atacant francez au negociat dur cu cei de la PSG si au obtinut mai multe clauze uriase.

Cei de la PSG au pus mana pe Mbappe dupa ce au egalat oferta facuta de Real Madrid de 180 de milioane de euro. Mbappe le ceruse celor de la Monaco un salariu de 8 milioane net pe an, la acelasi nivel cu Radamel Falcao. Astfel, Monaco a negociat cu Real Madrid si a ajuns la un acord pentru 180 de milioane de euro, suma care urma sa creasca pana la 214 milioane de euro deoarece autoritatile din Spania cereau o taxa pe care Monaco a refuzat sa o plateasca iar Real si-a luat angajamentul sa o achite!

Doar ca Mbappe a preferat sa mearga la Paris Saint-Germain iar acordul intre Monaco si PSG a venit in ultima zi pentru 180 de milioane de euro. Mbappe a primit de la PSG o prima de 10 milioane de euro la semnatura, bani care urmau sa fie platiti in primele 2 sezoane, plus 10 milioane de euro pe an in urmatoarele 5 sezoane, salariul urmand sa creasca insa progresiv de la 7 milioane de euro in sezonul 2017/2018, pana la 12 milioane de euro in primul an de contract.

Agentii lui Mbappe au cerut insa cateva clauze cu adevarat incredibile iar o parte au fost refuzate de catre PSG! Daca atacantul francez ar castiga Balonul de Aur, Mbappe ar deveni automat cel mai bine platit jucator din lot, triplandu-i salariul pana la nivelul lui Neymar, cel care incaseaza 30 de milioane de euro. Un trofeu i-ar aduce 500.000 de euro net. O alta cerere refuzata: bonus in cazul in care PSG este exclusa din UEFA Champions League din cauza problemelor cu Fair-Play-ul Financiar. De asemenea, PSG a refuzat sa-i ofere lui Mbappe 50 de ore de zbor cu avionul privat! PSG a acceptat insa sa-i plateasca 30.000 de euro lunar lui Mbappe pentru chirie si sa-i angajeze 3 oameni (un bucatar, un sofer si un bodyguard).

In urma transferului lui Mbappe la PSG, agentul Jorge Mendes incaseza 9 milioane de euro, adica 5% din suma de transfer. Iar banii dati de catre PSG nu ajung la AS Monaco, ci in conturile patronului echipei, Dimitri Rybolovlev.