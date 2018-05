Ultimul meci in UEFA Champions League pentru Jupp Heynckes: "Am fost mai buni in ambele meciuri! E o mare dezamagire!"

Antrenorul care i-a adus prima tripla din istorie lui Bayern Munchen nu a mai reusit la revenirea pe banca aceeasi performanta.

Jupp Heynckes a reiterat dupa eliminarea lui Bayern Munchen din semifinalele UEFA Champions League ca nu va mai antrena din vara. Heynckes va fi inlocuit cu Niko Kovaci in sezonul viitor. Antrenorul de 72 de ani a preluat-o pentru a 4-a oara pe Bayern in luna octombrie dupa plecarea lui Carlo Ancelotti.

"Nu ma voi mai intoarce pe banca si asta e in regula. Nu sunt multe persoane care au asemenea aventuri la 72 de ani. Nu sunt emotionat de acest lucru" a spus Heynckes la finalul partidei. Bayern a inceput perfect partida, Joshua Kimmich reusind sa deschida scorul inca din minutul 3. Dubla lui Benzema a intors soarta calificarii, in timp ce golul lui James a reaprins sperantele nemtilor la o calificare.

"Daca vedeti ambele meciuri, noi am fost echipa mai buna. Din pacate, nu am putut sa ajungem in finala. Este foarte dezamagitor pentru mine si pentru jucatori. Uitandu-ma la meciul de astazi (marti), ambele echipe au facut o reclama buna fotbalului.

A fost un meci grozav pe care noi l-am condus. Real sa-i spuna <<mersi>> lui Navas cel care a avut o prestatie grozava si ne-a oprit cateva sanse foarte bune. Ne-am ridicat de la pamant si am jucat bine. Ati putut vedea ca Real a fost obligata sa joace doar pe contraatac pe propriul stadion. Trebuie sa imi complimentez echipa. Tocmai le-am spus: nu am mai vazut-o pe Bayern atat de puternica de foarte mult timp" a mai spus Heynckes.