Anuntul facut de Modric dupa castigarea Balonului de Aur! Se gandeste deja la finalul carierei: Unde vrea sa renunte la fotbal

Luka Modric a castigat trofeele FIFA The Best si Balonul de Aur in acest sezon.

Luka Modric a dezmintit toate speculatiile aparute in jurul plecarii sale de la Real Madrid.

Numele croatului a fost asociat unui transfer la Inter in aceasta vara, iar presa internationala a scris ca Modric ar vrea sa paraseasca clubul din Madrid.

"Am doi ai de contract ramasi si, sper, inca unul. Acest club a fost alaturi de mine mereu si mi-ar placea sa ma retrag la Real Madrid. Familiei mele ii place aici si vreau sa ma bucur in continuare de sensa de a juca la acest club urias", a spus Luka Modric dupa castigarea Balonului de Aur.

Croatul a reusit sa cucereasca trofeul FIFA The Best si Balonul de Aur in acelasi sezon.