Într-un video emoționant publicat pe contul de Twitter, fundașul iberic și-a anunțat fanii că va juca ultimul meci pe Camp Nou, sâmbătă, în campionat, cu Almeira.

"Culers, am un singur lucru să vă spun. Am decis că este timpul să închid un ciclu. Am spus întotdeauna că după FC Barcelona nu va mai fi o altă echipă și așa va fi.

În această sâmbătă va fi ultimul meu meci pe Camp Nou", a transmis fotbalistul prin intermediul clipului video.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T

Palmaresul lui Gerard Pique

Fundașul de 35 de ani a bifat 615 meciuri în tricoul celor de la FC Barcelona și a marcat 53 de goluri. Înainte de a juca pentru iberici, a avut patru sezoane la Manchester United (unul împrumut la Real Zaragoza), fără să se impună ca titular: 23 de jocuri și 2 goluri.

Cu formația catalană, Gerard Pique are în palmares: 8 campionate în Spania, 1 trofeu în Premier League, 4 trofee Champions League, 7 trofee Cupa Regelui, 3 trofee Supercupa Europei și 6 trofee Cupa Spaniei.

Pentru naționala Spaniei, Gerard Pique a jucat de 102 ori, marcând de cinci ori. A câștigat titlul european în 2012 și titlul mondial în 2010, iar în 2006 s-a impus la Europeanul U19.

