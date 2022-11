Gerard Pique și mai mult decât dragostea pentru un singur club! Povestea 'rebelului' care a știut când să renunțe 

„Uneori, să iubești înseamnă să renunți” a fost una dintre replicile date printre lacrimi de Gerard Pique unui Camp Nou care a găzduit 92.605 oameni, cei mai mulți din acest sezon.

Fundașul spaniol și-a anunțat retragerea într-o seară de joi, cu un clip special în care apăreau imagini din copilărie cu el și parcursul său alături de FC Barcelona, alături de un mesaj clar: „Am spus întotdeauna că după FC Barcelona nu va mai fi o altă echipă și așa va fi”.

Mesajul este unul 'siropos', ar spune mulți, și chiar este în contextul în care Gerard Pique a spus și a demonstrat de-a lungul a peste două decenii cât iubește clubul. Relația de dragoste dintre fundaș și gruparea blaugrana a început chiar dinainte ca el să se nască, datorită bunicului său, care, în mod ironic, se numește Amador Bernabeu, nume cunoscut în lumea fotbalului datorită denumirii stadionului rivalei Real Madrid, Santiago Bernabeu.

Născut socio, devenit legendă! Momentul când a învins moartea

Gerard Pique Bernabeu, pe numele lui complet, sau 'Piquenbauer', așa cum a fost ulterior poreclit, s-a născut pe 2 februarie 1987. În ziua nașterii, Pique a primit un 'cadou' extrem de inspirat de la bunicul său, cadou ce avea să îi definească restul vieții: calitatea de socio al Barcelonei. Amador Bernabeu, fost vicepreședinte al catalanilor, și-a făcut nepotul membru chiar în ziua în care s-a născut.

„M-am născut aici și voi muri aici”, a răsunat pe Camp Nou după ultimul meci al lui Gerard Pique, în momentul discursului său.

Micuțul Gerard a început să se joace cu mingea chiar din momentele în care a făcut primii săi pași. Dragostea pentru fotbal l-ar fi putut costa chiar viața când la 17 luni, în timp ce se afla pe terasa bunicilor și se juca cu mingea a căzut peste o balustradă. Pique a fost internat imediat în spital, unde a fost în comă timp de două zile, conform Life Bogger. Când a deschis ochii a reușit astfel să obțină și prima victorie a vieții sale, învingând moartea.

Născut socio, provenind și dintr-o familie înstărită din Barcelona, Gerard Pique s-a alăturat celei mai mici echipe din academia catalanilor pe când avea doar 10 ani. Crescut în La Masia, alături de unii dintre fotbaliștii Barcelonei care au făcut senzație în echipa lui Pep Guardiola în următorii ani, fundașul s-a mutat în Manchester în 2004, acolo unde a stat timp de patru ani, revenind în capitala Cataluniei campion în Anglia, dar și european.

Iubirea lui Pique pentru Barcelona a fost atât de mare încât nici măcar dinastia legendarului Sir Alex Ferguson nu a putut să îl țină pe Old Trafford, alegând să se întoarcă și să își pună „încrederea” în fostul jucător care a fost promovat de la echipa a doua pe banca tehnică a primei echipe.

Gerard Pique, 'războinicul' lui Pep Guardiola

Născut în spiritul Barcelonei, Gerard Pique a știut dintotdeauna ce înseamnă un El Clasico, iar duelurile cu Real Madrid au fost dintotdeauna preferatele sale. Fundașul a înscris chiar în primul său Clasico de la revenirea la FC Barcelona, în meciul câștigat de echipa lui Pep Guardiola cu 6-2 pe Santiago Bernabeu.

Fundașul a făcut pereche cu Carles Puyol, care i-a fost în repetate rânduri exemplu, după cum a dezvăluit chiar el, devenind un punct cheie în echipa fantastică pe care Guardiola a reușit să o construiască. Un moment memorabil care l-a avut în prim-plan pe Pique a avut loc tot într-un El Clasico, victoria 5-0 de pe Camp Nou în fața Realului lui Jose Mourinho. Cuplul Pique-Puyol a avut o prestație perfectă în seara aceea și deși nu a marcat, Pique avea să fie „protagonistul” cu una dintre cele mai memorabile imagini.

La 23 de ani, după ce a umilit-o pe Real Madrid, Gerard Pique alerga frenetic pe teren și arăta celebra 'manita' fanilor de pe Camp Nou, gest care avea o semnficație importantă pentru el după cum a dezvăluit ulterior.

„Am fost pe stadion în 1993/94, când Barca a câștigat 5-0 cu Romario și a fost incredibil să vezi asta ca fan. Apoi am avut norocul să experimentez manita ca jucător”, a spus Pique conform The Athletic.

Echipa lui Guardiola se baza pe 'Piquenbauer', care reprezenta fundașul central perfect, îmbinând abilitățile tehnice pe care le avea cu cele fizice și competitive cu care apăra spațiile libere din spatele unei linii defensive foarte avansate. Astfel, a devenit piesă cheie în echipa de vis care a câștigat în 2009 și 2011 trofeul UEFA Champions League, în finalele jucate chiar împotriva fostului său club, Manchester United.

„Ne rugam ca Pique să nu se accidenteze pentru că fără el totul s-ar fi dus de râpă. A fost un efort teribil ceea ce îi ceream, extrem de dificil când alte echipe ne atacau”, spunea cel care i-a fost asistent lui Pep Guardiola și ulterior succesor, Tito Vilanova.

'Rebelul' Pique și viața după Pep Guardiola și Carles Puyol

Chiar înainte ca Guardiola să plece de la echipă percepția unora legată de fundaș era că succesul venit la o vârstă atât de fragedă îi poate afecta concentrarea și performanța. Au existat mari semne de întrebare în jurul său după confirmarea relației cu Shakira, dar și după ce a început să se implice în diverse afaceri externe fotbalului, fanii întrebându-se cât își mai dorește să facă performanță pe terenul de joc.

În cazul fundașului, chiar și Luis Enrique și-a arătat rezervele în 2014, când a preluat echipa, pe când Pique avea 27 de ani. Începutul actualului selecționer al Spaniei pe banca Barcelonei nu a fost cel mai „prietenos”, existând câteva disensiuni între antrenor și „greii vestiarului” care s-au văzut și într-un meci cu Real Sociedad în care Messi și Pique au fost lăsați pe bancă. Ulterior, cei doi au revenit în echipă, iar randamentul lor a fost excelent, așa cum devenise și relația cu Luis Enrique după discuțiile pe care le-au avut.

Gerard Pique a făcut meciuri senzaționale în Champions League în acel sezon, când Barca a trecut de Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen și s-a impus cu Juventus în finala din 2015, scor 3-1. Cu Carles Puyol retras, 'jumătatea' lui, Gerard Pique a devenit liderul apărării catalane, făcând pereche cu Javier Mascherano.

Nu doar pentru rivalitatea declarată cu Real Madrid a fost cunoscut Gerard Pique, ci și pentru cea cu Espanyol, echipa locală. De-a lungul timpului, fundașul a avut multe episoade tensionate atât cu jucătorii lui Espanyol cât și cu fanii. În 2018, Pique a înscris cu capul din centrarea lui Messi din lovitură liberă, egalând pe Cornella-El Prat, iar apoi a sărbătorit făcând semnul tăcerii către fanii care au cântat pe tot parcursul meciului injurii la adresa Shakirei.

Rivalitatea și tensiunea a continuat, iar la un an distanță, aflat într-o emisiune, Pique făcea o declarație dură: „În bunuri, am mai mult decât bugetul lui Espanyol pe anul acesta”. Remarca nu a trecut neobservată, fiind cel mai probabil adevărată, în contextul în care datorită lui Gerard Pique au reușit catalani să își asigure contractul de sponsorizare principal, cu Rakuten, contract ce a permis Barcelonei să îi prelungească înțelegerea lui Leo Messi.

Decăderea Barcelonei și drumul lui Gerard Pique spre retragere

Sub conducerea lui Josep Maria Bartomeu, Barcelona a înregistrat cea mai neagră perioadă din istorie. Ani întregi de conducere eronată cu contracte colosale semnate și alegeri greșite la capitolul transferuri aproape au ruinat clubul. 'Apogeul' dezastrului a fost atins în sezonul 2019/20, în sferturile de finală UEFA Champions League, când după eliminările din anii precedenți cu AS Roma și Liverpool, FC Barcelona era demolată de Bayern Munchen, în faimosul 8-2, când pe banca tehnică se afla Quique Setien.

Gerard Pique apărea în „tabloul” fiecărui gol încasat de catalani de la Bayern, însă cea mai memorabilă intervenție pe care a avut-o fundașul a fost la finalul meciului, în interviul pe care l-a dat: „A fost un joc horror, îngrozitor, rușinos. Este foarte greu, dar să sperăm că ajută la ceva. Trebuie să reflectăm cu toții. Clubul are nevoie de schimbări. Nimeni nu e de neatins, în special eu. Dacă e nevoie de sânge proaspăt pentru a schimba dinamica, voi fi primul care pleacă. Am ajuns în cel mai jos punct”.

De acolo au început să „cadă piesele de domino”, urmând plecările, pe rând, lui Quique Setien, Josep Maria Bartomeu, șocanta plecare a lui Leo Messi odată cu revenirea lui Joan Laporta în funcția de președinte, dar și alte plecări de marcă din lot. Gerard Pique a decis însă să rămână. Nu avea de gând să joace pentru alt club, după cum a zis chiar el, însă exista și argumentul contractului său, semnat în 2014, sub conducerea lui Bartomeu, care îi garanta 142 de milioane de euro fără taxe în șase ani.

Fanii Barcelonei nu ar fi putut intui că se apropie finalul carierei lui Gerard Pique, despre care, odată cu plecarea lui Leo Messi, s-a spus că i-a sugerat lui Laporta că ar fi benefică reconstrucției și salvării clubului. În luna martie, fundașul anunța „revenirea Barcei” după victoria cu 4-0 din El Clasico cu Real Madrid, printr-un tweet postat din vestiar imediat după meci, pentru a încerca să schimbe firul narativ al Barcelonei, însă problemele financiare ale clubului erau departe de a fi rezolvate.

Gerard Pique nu a ajutat-o pe Barcelona doar pe teren, ci și în afara lui. Relația cu Messi s-a degradat în momentul în care a ajuns la un acord cu Josep Maria Bartomeu, fostul președinte, pe care „greii vestiarului” nu îl mai suportau, pentru scăderea salariului în 2020. Ulterior, Pique a mai ajuns la o înțelegere cu Laporta prin care a permis Barcei să îi înscrie pe Eric Garcia și Memphis Depay, în luna august a anului trecut.

Momentul în care 'magia' lui Piquenbauer a dispărut

Într-un interviu acordat după retragere, Gerard Pique a dezvăluit că a vorbit cu antrenorul și fostul său coechipier, Xavi Hernandez, la începutul sezonului, iar acesta i-a transmis că nu va prinde minute de joc. Cu toate astea, fundașul era încrezător în capacitățile sale, astfel că a decis să rămână și să lupte pentru locul său, însă lupta a fost una „inegală” încă din start. Lăsat pe banca de rezerve în repetate rânduri de tehnician, fiind preferați înaintea sa Kounde, Eric Garcia, Christensen și uneori chiar un Marcos Alonso reprofilat, Gerard Pique a prins primele sale minute de joc în urma accidentărilor suferite de fundașii catalanilor.

Primul meci ca titular și integralist a fost în victoria cu Cadiz, scor 4-0, apoi a fost lăsat pe banca de rezerve în înfrângerea cu Bayern din UCL, scor 0-2, și utilizat din nou cu Mallorca, scor 1-0. Pique a intrat „forțat” de accidentarea lui Christensen în meciul cu Inter, scor 0-1, iar apoi a fost titular și integralist și în retur, în meciul decisiv care o putea ține pe Barca în grupele Champions League.

'Magia' lui Piquenbauer a dispărut însă pe 12 octombrie, în meciul din Champions League cu Inter, în doar 50 de minute de joc. Fundașul care înainte oferea siguranță cu orice mișcare și-a ridicat mâinile pentru a semnala că zona e acoperită pentru ca o secundă mai târziu să se uite în spate, panicat, realizând că în spatele său se află Nicolo Barella, care avea să deschidă scorul și să o ducă astfel pe Barca spre o nouă ieșire rușinoasă din grupele Champions League. Tot el a fost prins pe picior greșit la golul lui Gosens de 3-3, iar la fiecare atingere de balon, fanii îl huiduiau pe Pique.

Xavi l-a trecut pe banca de rezerve în El Clasico de pe Bernabeu, pierdut de catalani, iar când a intrat pe teren în victoria cu 3-0 cu Villarreal, huiduielile și fluierăturile acaparau aplauzele celor care respectau amintirea a tot ceea ce a însemnat Gerard Pique pentru FC Barcelona. Decizia retragerii a venit și după ce Laporta le comunicase membrilor clubului că Barca nu își mai permitea contractul fundașului și coroborat cu promisiunea că nu va mai juca pentru alt club s-a ajuns la concluzie: momentul retragerii.

Astfel, huiduielile și fluierăturile s-au transformat pe 5 octombrie în urale, aplauze și scandări cu numele lui Pique la cel care avea să fie ultimul său meci disputat vreodată ca fotbalist profesionist pe Camp Nou, în tricoul Barcelonei. Cei 92.605 de fani i-au oferit fundașului afecțiunea retragerii, i-au confirmat parcursul incredibil pe care l-a avut în tricoul blaugrana, dar și faptul că va rămâne în amintire ca unul dintre jucătorii care s-a dăruit cel mai mult clubului, uneori personaj negativ al unei povești de iubire care va continua, după cum a lăsat de înțeles chiar el.

30 de trofee a câștigat Gerard Pique alături de FC Barcelona.

4 trofee a câștigat alături de Manchester United.

Gerard Pique a fost și campion mondial în 2010 alături de Spania, devenind ulterior, doi ani mai târziu și campion european.

Ce urmează: Gerard Pique, președinte!

Pe finalul clipului în care își anunța retragerea Gerard Pique este surprins spunând „Mă voi întoarce”, în timp ce se uita spre loja prezidențială de pe Camp Nou. Momentul a fost interpretat, desigur, drept o promisune ușor electorală care întărea încă o dată ceea ce Gerard Pique a mai declarat în trecut: dorința de a fi președintele Barcelonei.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Chiar suporterii catalani au început, la ultimul său meci, să strige la unison „Pique, președinte!”, lăsând astfel de înțeles că această variantă ar fi acceptată fără doar și poate într-un viitor fie el și îndepărtat. Într-o discuție pe Twitch cu Ibai Llanos, cel pe care de acum îl vom numi fostul fotbalist a vorbit despre dorința de a fi președintele clubului de suflet.

„Cred că la un moment dat voi dori să fiu președintele Barcelonei. Acum nu am asta în minte. Vreau să fac multe alte lucruri. Să am libertatea de a nu mă antrena zilnic și să nu am weekend-uri ocupate cu meciuri îmi va permite să mă focusez pe multe alte lucruri. În viitor, chiar mi-ar plăcea să ajut clubul vieții mele să își exploateze potențialul la maximum”, a spus Pique.

Povestea lui Gerard Pique este una de iubire, după cum a spus și el, iar atunci când iubești trebuie să știi când este cazul să renunți. Unul dintre cei mai mari fundași din istoria Barcelonei și-a spus povestea pe teren și în ciuda faptului că a fost deseori personajul negativ, și-a arătat iubirea și loialitatea față de club chiar și în ultimele sale momente ca jucător profesionist.

A renunțat la fotbal din dragoste pentru clubul pe care nu îl mai putea ajuta așa cum a făcut-o în ultimul deceniu, iar la cel care avea să fie ultimul său meci din carieră, deplasarea cu Osasuna, a fost eliminat la pauză de controversatul Gil Manzano, după ce a încercat, încă o dată, să își apere clubul și culorile. Lucrurile s-au întâmplat, cel mai probabil, așa cum ar fi trebuit să fie, iar Pique și-a făcut „ultimul dans” pe Camp Nou, acolo unde a început totul!