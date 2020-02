Anunt URIAS la Barcelona: perioada de transferuri se poate redeschide SPECIAL pentru Barca! Alerta in Europa: ce jucator cauta

Perioada de transferuri se poate redeschide pentru Barcelona.

Dembele a suferit o leziune grava la antrenament si e out pana la finalul sezonului! Barca a anuntat ca Dembele are o ruptura completa a tendonului proximal al bicepsului femural de la piciorul drept. In comunicatul oficial al clubului, Barca ii informeaza pe fani ca o solutie medicala va fi luata in urmatoarele ore.

Dembele e out din calcule pentru Quique Setien cel putin pana la vara. Daca se va confirma ca Dembele va lipsi mai mult de 5 luni, atunci Barcelona ar putea sa mai transfere un jucator, conform regulamnetului Federatiei Spaniole de Fotbal, mai exact un atacant.