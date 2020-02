BREAKING NEWS: Accidentare GRAVA pentru Dembele! Barcelona a facut anuntul OFICIAL! Cat lipseste dupa a 10-a leziune majora in 2 ani si jumatate

Ousmane Dembele primeste o lovitura serioasa chiar cand se pregatea sa revina in echipa Barcelonei!

Dembele a suferit o leziune grava la antrenament si e out pana la finalul sezonului! Barca a anuntat ca Dembele are o ruptura completa a tendonului proximal al bicepsului femural de la piciorul drept. In comunicatul oficial al clubului, Barca ii informeaza pe fani ca o solutie medicala va fi luata in urmatoarele ore. Dembele e out din calcule pentru Quique Setien cel putin pana la vara!

Accidentarea suferita survine in aceeasi zona a piciorului afectata si la precedenta leziune. Este a 10-a pentru starul francez dupa transferul de 115 de milioane de euro de la Dortmund, din vara lui 2017.

