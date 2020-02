ULTIMA ORA | S-a stabilit data si ora celui mai asteptat meci al planetei! Cand se va juca Real Madrid - Barcelona, al doilea El Clasico al sezonului

S-a stabilit data si ora pentru cel de-al doilea El Clasico din acest sezon.

Cel mai asteptat meci al planetei, Real Madrid - Barcelona va avea loc duminica, 1 martie, de la ora 22:00. Real Madrid va intalni marea rivala in saptamana in care va juca in Champions League in fata celor de la Manchester City, miercuri 26 februarie.

Meciul tur dintre cele doua, disputat pe Camp Nou s-a incheiat la egalitate, scor 0-0, dupa un meci in care madrilenii au acuzat dur arbitrajul. Catalanii nu au mai pierdut in ultimele 7 partide in fata galacticilor. In acest moment, Real Madrid are 3 puncte avans in fata celor de la Barcelona in La Liga.