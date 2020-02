INCREDIBIL | 100 de milioane de euro pentru 10 accidentari! I-a zis ca se bazeaza pe el, dar i-a dat planurile peste cap! Ce jucator de la Barcelona l-a scos din minti pe Setien cu o noua accidentare

Un jucator de la Barcelona s-a accidentat pentru a 10-a oara in acest sezon.

Jucatorul celor de la Barcelona, Ousmane Dembele (22 de ani) s-a accidentat pentru a 10-a oara in acest sezon, anunta cei de la Sport.es. Fotbalistul pentru care catalanii au platit 100 de milioane de euro s-a accidentat la antrenamentul de azi si i-a dat planurile peste cap lui Setien. Atacantul a bifat a 10-a accidentare de cand imbraca tricoul echipei de pe Camp Nou, iar Setien chiar a anuntat ca avea in gand sa se bazeze pe serviciile acestuia in urmatoarea perioada.

"Suntem incantati de Demebele. Poate fi considerat achizitia iernii. Nu stiu niciodata cum vor decurge lucrurule si trebuie sa gandim intotdeauna pozitiv. Este clar ca recuperarea sa este benefica pentru noi", spunea Setien in urma cu cateva zile.a